Lavoratori dei consorzi di bonifica sul piede di guerra Catanzaro Pd | Vicino alle loro esigenze

Lavoratori dei consorzi di bonifica in Campania e Sicilia sono sul piede di guerra, scatenando un forte richiamo all’attenzione delle istituzioni. Michele Catanzaro, capogruppo del PD all’Ars, ha ascoltato le loro istanze a Ribera e Sciacca, promettendo di portare la loro voce in Parlamento. La loro battaglia per stipendi giusti e condizioni dignitose diventa il simbolo di una lotta più ampia per i diritti dei lavoratori e il rispetto delle tutele.

Vertenza dei lavoratori dei Consorzi di bonifica, il capogruppo all'Ars del Partito democratico, Michele Catanzaro, ha incontrato gli operai delle sedi di Ribera e Sciacca, in stato di agitazione e in campo con presidi permanenti per il mancato pagamento degli stipendi e per protestare contro.

