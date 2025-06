Lautaro Inter il Toro riposa con l’Argentina | stanotte partirà dalla panchina dopo non aver giocato contro il Cile

Lautaro Martinez, il cuore pulsante dell'Inter e capitano argentino, si prepara a una notte di riposo con l'Argentina, lasciando il campo dalla panchina contro la Colombia. Dopo aver dato tutto durante la stagione, il Toro si prende una pausa meritata, ma la battaglia non è finita: tanti impegni ancora attendono i calciatori nerazzurri prima di alcune settimane di meritato riposo. La corsa continua, e ogni partita è un passo verso il traguardo.

