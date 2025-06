Laurea in Scienze della formazione primaria | ruolo su sostegno o concorso?

Hai conseguito una laurea in Scienze della Formazione Primaria e ti chiedi come entrare nel mondo dell'insegnamento? Scopri le possibilità di ruolo su sostegno e i percorsi alternativi che, seguendo regole precise, consentono di ottenere l’assunzione a tempo indeterminato senza dover superare un concorso. La scelta tra concorso e percorsi specializzati è determinante per il tuo futuro professionale: esploriamo insieme tutte le opzioni disponibili.

La laurea in Scienze della formazione primaria LM-85bis abilita all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. Ma per diventare insegnante di ruolo è sempre necessario superare un concorso? Esistono percorsi alternativi, come quello sul sostegno, che permettono l’assunzione a tempo indeterminato anche senza concorso, seguendo precise regole e vincoli Scienze della formazione primaria: l’abilitazione e il . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Sostegno, Laurea in Scienze Pedagogiche: percorsi e limiti per insegnare alla primaria - Il sostegno alla laurea in Scienze Pedagogiche offre opportunità per lavorare come docente di sostegno nella scuola primaria.

Scienze della Formazione Primaria: ad un 1 anno dal titolo l'80% dei laureati trova lavoro, 5 anni la quota sale all'88%. Gli sbocchi professionali vanno oltre la scuola

Laurea in Scienze della formazione primaria: è possibile insegnare durante il percorso

