L’attrice Serena Rossi e il bacio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck | Io non pomicio con mio marito in pubblico

L’attrice Serena Rossi, tra set francesi e spettacoli teatrali, si prepara a festeggiare i suoi 40 anni ad agosto, mentre ristruttura un affascinante rudere nel sud della Sardegna. Con la famiglia, il lavoro e l’amore per le radici, vive ogni momento con passione e spontaneità. Ma cosa c’è dietro questa vita intensa e autentica? Scopriamolo insieme.

L’attrice Serena Rossi sta concludendo le riprese di un film francese. Intanto a Teatro porta in giro lo spettacolo scritto con il marito Davide Detenuto, SereNata a Napoli. Intanto va a scuola a prendere il figlio Diego. E con il Corriere della Sera parla dei 40 anni che festeggerà ad agosto. «Stiamo finendo di ristrutturare un rudere nel Sud Sardegna, a Capo Teulada, dove vado da 15 anni grazie a Vittoria Puccini che ha una casa lì. Sarebbe bello se per il 31 agosto i lavori fossero finiti e io, Davide e Diego potessimo dormirci per la prima volta, con una bottiglia in fresco», dice a Elvira Serra. 🔗 Leggi su Open.online

