L' attrice racconta le emozioni di un' edizione al femminile e la sua attesa per un gigante del cinema

Valeria Solarino, madrina del 71° Taormina Film Festival, con entusiasmo e passione ha aperto l’evento più atteso dell’anno, sottolineando l’importanza di condividere emozioni e cinema in un’atmosfera unica. La sua gioia contagiosa e il programma ricco promettono un’edizione memorabile, pronta a coinvolgere il pubblico e a celebrare il grande cinema nazionale e internazionale sotto le stelle del Teatro Antico. L’attesa per il gigante del cinema è ormai alle porte, e la magia sta per iniziare.

( a skanews) – «È sempre una grande emozione arrivare a un festival, e quest’anno ancora di più. Essendo la madrina, sono felice e onorata. Il programma è molto ricco, penso che sarà molto bello anche per il pubblico». Con queste parole Valeria Solarino ha aperto il 71esimo Taormina Film Festival, in corso fino al 14 giugno. Un evento che porta il grande cinema nazionale e internazionale nel suggestivo Teatro Antico e in altre location mozzafiato della perla siciliana. Valeria Solarino tra cinema, teatro e tv. guarda le foto «Tiziana Rocca, la padrona di casa, ha voluto creare un festival al femminile – ha aggiunto l’attrice – penso sia molto importante, perché finché non ci sarà davvero una parità, è bene che qualcuno si prenda cura di dare spazio alle donne». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attrice racconta le emozioni di un'edizione al femminile e la sua attesa per un gigante del cinema

