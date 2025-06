Latitante catturato in albergo a Perugia Era rientrato dalla Spagna per un matrimonio

In un sorprendente colpo di scena, un latitante italiano rientrato dalla Spagna per partecipare a un matrimonio a Perugia è stato catturato dalla polizia proprio durante i festeggiamenti. Alloggiato in hotel, pensava di godersi un momento di allegria, ma il suo ritorno ha segnato l’interruzione improvvisa della festa. La brillante operazione ha dimostrato ancora una volta come il rispetto della legge non conosca confini.

Perugia, 10 giugno 2025 - Un latitante rientrato dalla Spagna, era a Perugia per un invito ad un ricevimento di nozze. Ma per lui, che alloggiava in hotel, i festeggiamenti sono stati interrotti dall'arrivo della Polizia, che ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese – Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di un cittadino italiano, classe 1981, che dovrà scontare la pena complessiva di 2 anni 9 mesi e 29 giorni di reclusione; nonché 1 mese e 20 giorni di arresto con un’ammenda di 2.000 euro. Il 44enne, a seguito di alert pervenuto al sistema “alloggiati web ”, è stato individuato all’interno di una struttura alberghiera situata nell’hinterland di Perugia, dove soggiornava in occasione di un matrimonio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Latitante catturato in albergo a Perugia. Era rientrato dalla Spagna per un matrimonio

