L’Atalanta saluta Juan Musso | il portiere argentino ceduto all’Atletico Madrid

L'Atalanta saluta Juan Musso, portiere argentino che si trasferisce a titolo definitivo all’Atletico Madrid. Dopo un anno di prestito, il club bergamasco ha deciso di mettere fine a questa avventura, dando il via a una nuova sfida per Musso. Una cessione importante che segna un capitolo nuovo nella storia del portiere e della squadra nerazzurra, pronti a voltare pagina e a guardare avanti.

Bergamo – Il mercato dell’Atalanta si apre ufficialmente con una cessione già annunciata e preventiva: quella di Juan Agustin Musso all’Atletico Madrid, dove era in prestito oneroso dalla scorsa estate. “Atalanta BC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a Club Atlético de Madrid il diritto alle prestazioni sportive di Juan Musso, 31enne portiere argentino in forza ai Colchoneros già da un anno con la formula iniziale del prestito”, ha fatto sapere in mattinata, con una nota ufficiale, il club bergamasco. Il 31enne portiere argentino, a cquistato nel 2021 per 20 milioni dall’Udinese, si era trasferito ai Colchoneros ad agosto, con la formula del prestito oneroso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net