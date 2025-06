L’assessore regionale Sebastiano lancia Punti Cardinali for work | l' iniziativa su orientamento formazione e lavoro

Domani, nel suggestivo scenario del Castello Angioino di Copertino, prende il via un'importante iniziativa: "Punti Cardinali for work", il percorso territoriale dedicato a orientamento, formazione e occupazione. L’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro presenterà le strategie e i servizi pensati per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani e supportare le imprese locali. Un’occasione fondamentale per rafforzare il ponte tra formazione e lavoro e costruire un futuro più solido per tutti.

PrenderĂ avvio domani, nella splendida cornice del Castello Angioino di Copertino, il percorso territoriale di presentazione del nuovo Avviso “Punti Cardinali for work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”. Nell’occasione, l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - L’assessore regionale Sebastiano lancia “Punti Cardinali for work”: l'iniziativa su orientamento, formazione e lavoro

Su questo argomento da altre fonti

L’assessore regionale Sebastiano lancia “Punti Cardinali for work”: l'iniziativa su orientamento, formazione e lavoro; Il nuovo bando “Punti Cardinali for work” al centro dell’incontro dell’11 giugno a Copertino con l’assessore regionale Sebastiano Leo; Pass Laureati 2025, Punti Cardinali e Formazione per i lavoratori in CIGS: presentati tre nuovi Avvisi al Partenariato Economico e Sociale.

Lavoro, l'assessore regionale: «Fondi Ue, piani di rilancio, formazione, così stiamo affrontando la nuova crisi» - ma anche della possibilità di puntare su una formazione più settoriale e specifica che possa permettere ...

Pass Laureati 2025, Punti Cardinali e Formazione per i lavoratori in CIGS: presentati tre nuovi Avvisi al Partenariato Economico e Sociale - Punti Cardinali For Work – Punti di orientamento per la formazione e il lavoro, giunto alla sua seconda ...

Lavoro, i Comuni avranno più tempo per partecipare a Punti Cardinali. Prorogata la misura della Regione - «Al fine di consentire ai Comuni beneficiari del bando regionale Punti Cardinali ...