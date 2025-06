L' assessore Buffolo ha incontrato i giovani che hanno iniziato il Servizio civile universale nel Comune di Verona

L'assessore Buffolo ha incontrato i giovani volontari del Servizio Civile Universale a Verona, un momento di confronto e ispirazione. «Iniziare un anno di Servizio Civile significa scegliere», ha sottolineato Buffolo, «scegliere di esserci, di essere parte attiva della comunità , e di fare la differenza». Questa esperienza rappresenta un’opportunità unica per i giovani di contribuire al cambiamento e di crescere come cittadini consapevoli e responsabili.

L'assessore alle politiche giovanili Jacopo Buffolo ha incontrato lunedì 9 giugno i volontari e le volontarie che hanno iniziato il loro anno di Servizio Civile negli uffici del Comune di Verona. «Iniziare un anno di Servizio Civile significa scegliere. - ha detto Buffolo - Scegliere di esserci.

