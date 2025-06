L' artista aveva appena concluso un memoir e completato la sceneggiatura della propria autobiografia

Con la sua musica rivoluzionaria e il suo spirito innovativo, Sly Stone ha lasciato un’impronta indelebile nella storia degli artisti americani. Dopo aver scritto il suo memoir e ultimato la sceneggiatura autobiografica, il leggendario artista si è spento lasciando un’eredità di creatività e coraggio. La sua influenza continuerà a ispirare generazioni future, testimoniando come un artista possa cambiare il mondo con musica e visione.

S ly Stone, nato Sylvester Stewart a Denton, Texas, si è spento dopo una lunga malattia. Classe 1943, è stato una forza creativa che ha scosso le fondamenta della musica americana. Fondatore e frontman degli Sly and the Family Stone, fu tra i primi a mescolare funk, soul, psichedelia e rock in un linguaggio universale e innovativo. La band si distinse per la sua composizione multietnica e mista per genere, un riflesso del fermento sociale degli anni '60. Canzoni come Dance to the Music, Everyday People e Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) sono diventate inni della rivoluzione culturale. La musica di Sly parlava di unità, libertà e lotta, spesso con toni giocosi ma profondamente politici.

