L’Arma cerca rinforzi | aperto l’arruolamento di quasi 5mila allievi

L’assunzione di migliaia di giovani per rafforzare l’organico dell’ Arma, contribuendo alla sicurezza del territorio e alla tutela della collettività. Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale. Gli aspiranti potranno presentare, entro il 7 luglio, la domanda online attraverso il sito nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritta di selezione, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici per la verifica dell’idoneità psicofisica e attitudinali). Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di diploma o in grado di conseguirlo nell’anno scolastico 20242025 che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il 24° anno di età (per i volontari in ferma prefissata iniziale e quelli in ferma prefissata in servizio da almeno 12 mesi il limite è 25). 🔗 Leggi su Bergamonews.it