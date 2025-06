L’Arena Puccini pronta a rifarsi il look.

L’Arena Puccini si prepara a un’importante trasformazione: dalla sua storica edizione, che va dal 12 giugno al 10 settembre con 91 serate, alle grandi opere di restauro previste entro fine anno. Con il Comune di Bologna ora proprietario dell’area del Dlf, si aprono nuove prospettive per questa icona culturale, pronta a rinnovarsi e a regalare ai cittadini un futuro ancora più vibrante. Ma questa rinascita comporterà anche una perdita temporanea, lasciando tutti in attesa di un grande ritorno.

Arena Puccini ventunesima edizione dal 12 giugno al 10 settembre per 91 serate e poi, a fine anno, cominceranno i lavori di restauro sia del cinema che dell’area monumentale. Il Comune di Bologna è diventato finalmente proprietario dell’area del Dlf dallo scorso maggio e quindi possono partire le grande manovre attese da tanti tanti anni. Un traguardo, questo, che porterà via dall’area la rassegna di cinema all’aperto più amata d’Italia, ma che non la fermerà: come afferma Giorgia Boldrini, direttrice del settore Cultura, "in città da anni creiamo arene ovunque, ne troveremo una anche per la Puccini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it