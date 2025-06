L' archivio di Tiziano Terzani apre al pubblico con una visita speciale

Un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo di uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani: venerdì 13 giugno, alle ore 15.00, l’archivio personale di Tiziano Terzani si apre al pubblico in una visita guidata esclusiva. Con Angela Staude e Alen Loreti come guide d’eccezione, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire documenti e ricordi intimi di un’epoca e di un uomo straordinario. Non perdete questa chance unica di avvicinarvi alla sua vita e alle sue idee...

Venerdì 13 giugno, alle ore 15.00, apre eccezionalmente al pubblico l’archivio personale del grande reporter e scrittore italiano Tiziano Terzani. Ad accompagnare i visitatori in questa speciale occasione saranno Angela Staude, che di Terzani è stata compagna di vita, Alen Loreti, biografo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - L'archivio di Tiziano Terzani apre al pubblico con una visita speciale

