L' archivio comunale congelato è senza una sede e senza fondi | Rifiutato anche dal ministero si rischia di perdere tutto

L'archivio comunale, congelato e senza sede né fondi, rischia di essere perduto definitivamente dopo l'alluvione del maggio 2023. Con una stima di circa 8,5 milioni di euro necessari per salvarlo, le risorse attualmente sono inesistenti e il ministero stesso ha rifiutato il supporto. In due mesi, la mole di documenti storici, attualmente bloccata, sarà irreparabilmente compromessa se non si agisce subito. È fondamentale trovare una soluzione prima che sia troppo tardi.

Per salvare quello che resta dell'archivio comunale devastato dall'alluvione del maggio 2023 servono circa 8,5 milioni di euro, ma ad ora non c'è disponibile un centesimo. E ciò che è peggio è che tra due mesi l'immane mole di documenti attualmente congelati nell'attesa di decisioni dovrà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - L'archivio comunale "congelato" è senza una sede e senza fondi: "Rifiutato anche dal ministero, si rischia di perdere tutto"

