L’appello di Guardiola su Gaza | Vediamo bambini uccisi dalle bombe o in ospedale Rifiutatevi di rimanere in silenzio

appello toccante, Guardiola ha invitato tutti a non restare indifferenti di fronte alla sofferenza dei bambini di Gaza. Con parole che scuotono le coscienze, il noto allenatore ha ricordato che la vulnerabilità dei più piccoli deve unire il mondo in un gesto di solidarietà e pace. È il momento di ascoltare e agire: perché i prossimi giorni potrebbero portarci a dover rispondere delle nostre scelte.

“Possiamo pensare che non sono affari che ci riguardano. Ma fate attenzione. I prossimi bambini di quattro o cinque anni saranno i nostri”. A parlare è Pep Guardiola – allenatore del Manchester City – ma questa volta non di calcio. Il riferimento è alla tragedia che si sta consumando nella striscia di Gaza. Il tecnico spagnolo ieri ha ricevuto la laurea honoris causa all’Università di Manchester da parte del rettore Nazir Afzal. E nel suo discorso ha deciso di esporsi apertamente: “È molto doloroso quello che vediamo a Gaza. Mi fa male a tutto il corpo”. “Sia chiaro, non è una questione di ideologia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it