l’Antoniano ha continuato a diffondere il suo messaggio di solidarietà e speranza, coinvolgendo tutta la comunità in un festeggiamento ricco di musica, tradizione e tanto calore umano. Un’occasione speciale per rafforzare i legami e ribadire che, insieme, possiamo costruire un futuro più giusto e solidale. Non mancate: la festa di Sant’Antonio aspetta voi, perché la vera forza è nella comunità.

"Costruire una comunità". Da 71 anni a questa parte l’ Antoniano si è posto questo obiettivo: contrastare la povertà grazie alla solidarietà e la fratellanza. Ed è anche con questo spirito che giovedì e venerdì celebrerà nella sua sede in via Guinizelli la festa di Sant’Antonio. Un momento dove la "musica diventerà pane" grazie a stand gastronomici, concerti, un ‘lunapark’ e animazione per bambini. Nell’ultimo anno, sono state 152 le famiglie e 247 i bambini supportati solo in Emilia-Romagna mentre la mensa serve circa 300 pasti al giorno. "Dal 2023 le richieste d’aiuto sono in aumento – annuncia fra Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Antoniano compie 71 anni. Festa in strada

