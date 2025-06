L’anticiclone africano è non dà pace all’Italia | temperature da record in arrivo

L’anticiclone africano 232 sta portando temperature da record e un caldo estremo che non dà tregua all’Italia. Le giornate si fanno sempre più torride, e la situazione rischia di degenerare se non adottiamo misure adeguate. Dopo mesi di eventi climatici sorprendenti e cambiamenti drastici, il caldo intenso si conferma protagonista di questa stagione. Preparatevi a vivere un’estate caldissima e intensa, perché questa ondata di calore sembra destinata a durare ancora a lungo.

Il caldo è definitivamente arrivato e la situazione rischia davvero di degenerare. E' letteralmente tremenda e sarà cosi per diversi giorni. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a repentino quanto sorprendenti cambiamenti climatici ed anche adesso la situazione non sembra cambiare, anzi tutt'altro. A Maggio in molti non si aspettavano tutte quelle piogge, oltre metà del.

