L' anno terrificante del governo francese

L’anno 2024 si apre con un terremoto politico in Francia. Parigi, alle soglie della mezzanotte, accoglie un Macron deciso a reagire dopo una tornata elettorale che ha segnato pesantemente il suo partito e celebrato il successo del Rassemblement National di Marine Le Pen. La decisione di sciogliere l’Assemblea nazionale segna un punto di svolta, lasciando il Paese e il mondo intero a chiedersi quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi politica senza precedenti. È il 9 giugno del 2024 e...

Parigi. Sono passate da poco le 21 quando il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, si presenta davanti ai suoi concittadini, e in diretta dall’Eliseo, alla luce dei risultati nefasti del suo partito, Renaissance, alle elezioni europee, e del trionfo del Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen e Jordan Bardella, decide di sciogliere l’Assemblea nazionale, la Camera bassa del Parlamento d’oltralpe. È il 9 giugno del 2024 e Macron decide di indire elezioni legislative anticipate per una «chiarificazione democratica». Ma qual è il bilancio a un anno da quella che l’intellettuale francese Raphaël Llorca ha definito la prima «dissolution Netflix» della storia? «C’est le chienlit», come direbbe Charles de Gaulle, il fondatore della Quinta Repubblica, il caos e l’incertezza regnano sovrani, Macron e il suo primo ministro, François Bayrou, sono deboli e senza maggioranza, l’Assemblea nazionale è divisa in tanti arcipelaghi come evidenziato dal sondaggista Jérôme Fourquet, e la Francia è tra i paesi più indebitati e coi conti più in disordine d’Europa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'anno terrificante del governo francese

