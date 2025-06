Lanciate pietre e una bici nel sottopasso.

L’ultimo weekend ha dimostrato come le nuove misure, seppur necessarie, siano ancora insufficienti a contenere il degrado e l’inciviltà nella zona. Tra episodi di vandalismo e comportamenti disturbatori, l’attenzione delle autorità resta alta. Solo attraverso un impegno condiviso tra cittadini, forze dell’ordine e amministrazione potremo restituire sicurezza e decoro a questa parte della città, perché il cambiamento parte da ognuno di noi.

Da qualche giorno è in vigore l' ordinanza che regola la vendita di alcol e vieta lo "stazionamento inoperoso" in questa parte della città; c'è l'accordo con i carabinieri in pensione che monitoreranno la zona; ci sono le iniziative che l'Amministrazione comunale sta mettendo in campo per far sì che la situazione nella Ztl di via Venegoni e nell'area della stazione non degeneri ulteriormente. Ma l'ultimo week end non ha fatto altro anche che ribadire le difficoltà: risale infatti alla notte tra sabato e domenica l'ultima segnalazione che riguarda il tratto della Ztl più vicino alla stazione e che confina direttamente con il sottopasso ciclopedonale.