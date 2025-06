Lancia 42 grammi di cocaina dal finestrino dell' auto in casa trovato anche hashish

Intercettare e fermare l’auto sospetta lungo la via Cassia, dove il conducente ha tentato di sfuggire e lanciato un involucro dal finestrino. La brillante azione dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ronciglione ha portato al sequestro di 42 grammi di cocaina e hashish, confiscando così sostanze illegali e rafforzando la sicurezza della comunità locale. Un gesto che dimostra come il coraggio e la prontezza siano fondamentali nella lotta contro la criminalità.

Alla vista dei carabinieri ha accelerato bruscamente e lanciato un involucro dal finestrino. È accaduto lo scorso fine settimana lungo la via Cassia, dove è intervenuto il Nucleo Operativo Radiomobile di Ronciglione. I militari, insospettiti dalle manovre sospette del veicolo, hanno deciso di.

Donna lancia due gattini dal finestrino della sua auto, mentre era in corsa sull'autostrada. Denunciata per abbandono e atti di crudeltà contro gli animali - Una donna di 30 anni, originaria di Avellino, è stata denunciata per abbandono e crudeltà verso gli animali dopo aver gettato due gattini appena nati dal finestrino della sua auto in corsa sull'autostrada A16.

