Lampedusa video-inchiesta di Ways of Europe che dà voce ai ragazzi e alle ragazze della Porta d’Europa

Lampedusa si anima di storie autentiche e sguardi giovani con l'inchiesta video di Ways of Europe, che dà voce ai ragazzi e alle ragazze della porta d’Europa. Questa tappa italiana, orchestrata da Arci Solidarietà e partner europei, ha visto protagonisti gli studenti del liceo in un cortometraggio che racchiude speranze, sfide e sogni. Un’opportunità per scoprire il volto umano di un confine che unisce culture e generazioni, e che invita a riflettere su un futuro condiviso.

È appena terminata a Lampedusa la tappa italiana del progetto europeo Ways of Europe, coordinato da Arci Solidarietà in collaborazione con Mandragola editrice ed una rete di partner europei. Al centro della “due giorni”, il cortometraggio realizzato dagli studenti e dalle studentesse del liceo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Lampedusa, video-inchiesta di Ways of Europe che dà voce ai ragazzi e alle ragazze della Porta d’Europa

In questa notizia si parla di: Lampedusa Ways Europe Inchiesta

Giovani di Lampedusa parlano all’Europa: online la video-inchiesta di "Ways of Europe" - Giovani di Lampedusa si rivolgono all’Europa attraverso un potente cortometraggio, frutto del progetto “Ways of Europe”.

Approfondimenti da altre fonti

Lampedusa, video-inchiesta di Ways of Europe che dà voce ai ragazzi e alle ragazze della Porta d’Europa; I gio­va­ni di Lam­pe­du­sa par­la­no al­l’Eu­ro­pa – On­li­ne la vi­deo-in­chie­sta; Giovani di Lampedusa parlano all’Europa: online la video-inchiesta di Ways of Europe.

Giovani di Lampedusa parlano all’Europa: online la video-inchiesta di "Ways of Europe" - Si è conclusa a Lampedusa la tappa italiana del progetto europeo “Ways of Europe”, coordinato da Arci Solidarietà in collaborazione con Mandragola Editrice e una rete di partner europei.

Migranti. Maltrattamenti e detenzioni: inchiesta sul centro di Lampedusa - È un duro atto d’accusa alla gestione degli stranieri a Lampedusa quello formulato dal gip di Roma che chiede di non chiudere l’inchiesta sul centro d’accoglienza siciliano.

Migranti, in 280 sbarcano a Lampedusa: sette morti. Aperta inchiesta - Salgono a sette le vittime dell'ultimo sbarco avvenuto nella notte a Lampedusa: tre cadaveri sono ...