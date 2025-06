Lamezia Terme al ballottaggio la spunta il centrodestra | vincono il miraggio del Ponte e i ‘sogni medi’

In un’affascinante svolta politica, Lamezia Terme si affida al centrodestra al ballottaggio, confermando il miraggio di un ponte e sogni che sembrano ora più vicini. La vittoria di Mario Murone non solo rappresenta un risultato regionale, ma apre una nuova pagina nel panorama meridionale. Tuttavia, tra promesse e aspettative, resta da capire se questa vittoria possa realmente segnare un cambiamento profondo o se si limiti a un auspicio isolato nel contesto politico locale.

"Ha un valore di carattere regionale, forse anche meridionale". In questi termini, il deputato leghista Domenico Furgiuele ha commentato la vittoria del candidato del centrodestra, Mario Murone, al ballottaggio chiuso ieri per l'elezione del sindaco di Lamezia Terme (Catanzaro). Tuttavia, né il parlamentare né la sua coalizione avevano esposto analisi e visioni meridionaliste. Per esempio, non avevano parlato dell'esigenza di modificare a fondo i criteri di ripartizione del Fondo sanitario, molto penalizzanti per il Sud. Difatti, quelli introdotti nel '99 e poi aggiustati di corsa nel novembre 2022 hanno prodotto il declino della sanità calabrese, insieme a risaputi errori e all'esercizio dei poteri sostitutivi del governo, paradossalmente previsto sia per la tutela dell'unità economica della nazione che per quella dei Lea.