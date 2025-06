Lama Michel Rinpoche e la vita senza fretta al teatro Bonci il maestro buddhista

Il 12 giugno, il Teatro Bonci di Cesena si trasforma in un viaggio di introspezione e serenità con Lama Michel Rinpoche, il maestro buddhista che invita a vivere senza fretta. In collaborazione con la libreria Giunti al Punto, questa serata diventa un’occasione per riscoprire la felicità autentica attraverso aneddoti coinvolgenti e riflessioni profonde sul nostro quotidiano. Non perdere l’opportunità di lasciarti guidare verso una vita più consapevole e appagante.

Giovedì 12 giugno il teatro Bonci di Cesena in collaborazione con la libreria Giunti al Punto ospita il maestro buddhista Lama Michel Rinpoche che accompagna i partecipanti in un viaggio alla riscoperta della felicità, intrecciando aneddoti personali e riflessioni profonde sul vivere quotidiano.

Lama Michel Rinpoche, figura carismatica e amatissima dai giovani, continua a ispirare migliaia di persone con i suoi insegnamenti e conferenze in tutto il mondo.

