Lama Michel in convento con ’Dove vai così di fretta?’

È un Lama buddhista molto seguito dai più giovani, una guida spirituale considerato la reincarnazione di importanti maestri del passato che, con i suoi insegnamenti in rete, oltre che con le tante conferenze che tiene in giro per il mondo, si rivolge a un pubblico sempre più vasto. Lama Michel Rinpoche, brasiliano di San Paolo, responsabile dell’Healing Meditation Centre di Albagnano, sul Lago Maggiore, presenta domani alle 19 il suo nuovo libro ’Dove vai così di fretta? Buddhismo nella vita quotidiana’ nel convento delle suore francescane dell’Immacolata Concezione in via Santa Margherita, all’interno della rassegna ’Parole nel Chiostro’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it