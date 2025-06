L' allarme dell' Anm Puglia contro la riforma sulla giustizia | Mina l' autonomia dei magistrati

L'allarme dell'ANM Puglia sulla riforma della giustizia mette in discussione l'autonomia dei magistrati, scatenando un fronte compatto di opinioni trasversali. Magistrati, giuristi e rappresentanti istituzionali si sono uniti a Bari per evidenziare i rischi di questa proposta, che, nonostante ancora in fase di discussione, viene spinta avanti dal governo. Una battaglia cruciale per la tutela del sistema giudiziario e dell'indipendenza della magistratura, che merita attenzione e riflessione approfondita.

AGI - Un fronte compatto e trasversale – magistrati, giuristi, associazioni, rappresentanti delle istituzioni – ha levato un grido unanime oggi pomeriggio a Bari, nell'aula della Corte d'Assise, contro la riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Un testo che, nonostante la discussione in commissione non sia conclusa e manchi ancora un relatore, il governo ha deciso di portare ugualmente domani in Aula al Senato, l'11 giugno, con una marcia forzata fondata su strumenti come il “canguro” e il mandato senza relatore. Il convegno come atto pubblico di denuncia. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'allarme dell'Anm Puglia contro la riforma sulla giustizia: "Mina l'autonomia dei magistrati"

Opposizione chiede chiarimenti sull'uso del 'canguro' per la riforma dei magistrati - L'opposizione richiede chiarimenti sull'impiego del procedimento "canguro" nella riforma dei magistrati, evidenziando l'urgenza di convocare la Giunta per il Regolamento per valutare l'ammissibilitĂ e l'opportunitĂ di questo strumento parlamentare.

