L' allarme della Cia Chieti - Pescara | Trattori troppo vecchi e poco sicuri servono incentivi per gli agricoltori VIDEO

L’allarme della CIA Chieti Pescara suona forte: il parco trattori in Italia e in Abruzzo è obsoleto e pericoloso. Con oltre il 70% delle macchine che superano i 20 anni di età, la sicurezza degli agricoltori è a rischio serio. È urgente intervenire con incentivi mirati per rinnovare le flotte agricole, garantendo tutela e modernità. La questione non può più essere ignorata: è il momento di investire nel futuro dell’agricoltura sicura e sostenibile.

Il parco macchine di trattori in Italia e in Abruzzo è obsoleto e vecchio, mettendo a rischio anche la sicurezza degli agricoltori. A lanciare l'allarme la Cia Chieti Pescara che ha condotto un sondaggio fra gli associati: la maggior parte delle aziende usa mezzi con oltre 20 anni di età, spesso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - L'allarme della Cia Chieti - Pescara: "Trattori troppo vecchi e poco sicuri, servono incentivi per gli agricoltori" [VIDEO]

In questa notizia si parla di: Allarme Chieti Pescara Trattori

Chieti Scalo, buche pericolose sulla rampa tra via Pescara e via dei Vestini: l'allarme tra gli automobilisti [FOTO] - Prosegue l’emergenza buche a Chieti Scalo, questa volta sulla rampa tra via Pescara e via dei Vestini, davanti alla chiesa della Madonna delle Piane.

Su questo argomento da altre fonti

L'allarme della Cia Chieti - Pescara: Trattori troppo vecchi e poco sicuri, servono incentivi per gli agricoltori [VIDEO]; Trattori troppo vecchi, costi alti e incentivi complicati frenano l’innovazione”: l'allarme della Cia agricoltori; 'Trattori troppo vecchi, costi alti e incentivi complicati frenano l'innovazione': l'allarme della Cia agricoltori.

BOMBA (CIA CHIETI-PESCARA): “TRATTORI VECCHI E COSTI ALTI, INNOVAZIONE COMPLICATA” - Trattori con oltre 20 anni, incentivi poco accessibili e costi in crescita: ecco cosa frena oggi l’innovazione nelle campagne di Chieti e Pescara.

Agricoltura in stallo: il difficile rinnovo dei trattori a Chieti e Pescara - E' quanto emerge dal sondaggio “Acquistare un trattore oggi: scelte, ostacoli e prospettive” di CIA Agricoltori Italiani Chieti-

Chieti: venute giù lastre di soffitto nel sottopasso del Tricalle. Strada chiusa per sicurezza - La foto che vedete racconta perfettamente l'accaduto: pezzi di soffitto del sottopasso del Tricalle direzione Pescara e Ospedale venuti giù e schivati dalle auto di passaggio ...