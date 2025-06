L'Al-Hilal fino all'ultimo per Theo Hernandez | Angelino attende Idea Gosens per la Roma

L'orizzonte di Angelino si fa sempre più incerto: l'Al Hilal ha incrementato l'offerta per il laterale spagnolo, classe 1997, mostrando un interesse deciso. La Roma, attenta alle mosse di mercato, si prepara a concludere questa trattativa, lasciando intuire che presto potrebbe arrivare un nuovo capitolo per il giovane talento. La prossima mossa? Restate sintonizzati, perché il futuro di Angelino si sta scrivendo proprio in queste ore.

Angelino sta per lasciare la Roma. forse: l`Al Hilal infatti ha alzato ieri l`offerta per l`esterno spagnolo classe 1997, arrivando a circa. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: Hilal Angelino Roma Theo

Roma tra mercato e rinnovi: intesa con l’Al Hilal per Angelino, novità su Svilar - Roma si trova al centro di un vortice di trattative e decisioni cruciali: tra rinnovi, mercato e la possibile chiamata di Ranieri come CT, l’ambiente giallorosso vive ore di grande tensione.

Il volo privato prenotato dal Al Hilal per #Angelino è ancora a Roma in attesa che la situazione si possa sbloccare trovando un accordo definitivo tra il club ed il giocatore. Angelino è l’alternativa del club saudita a Theo #Hernandez, che da stamattina sta Partecipa alla discussione

Al Hilal ha offerto 25 milioni più bonus per Nuno Tavares. Offerta rifiutata dalla Lazio. Gli arabi hanno poi offerto 20 milioni più bonus per Angelino, offerta accettata dalla Roma ma Al Hilal farà prima un altro tentativo per Theo Hernandez. Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'Al Hilal ha in pugno Angelino della Roma: prima scelta se Theo rifiuta; L'Al Hilal vuole Angelino: accordo vicino con la Roma dopo il no di Theo Hernandez, i dettagli e le cifre dell'offerta; L'Al-Hilal fino all'ultimo per Theo Hernandez: Angelino attende. Idea Gosens per la Roma.

L'Al-Hilal fino all'ultimo per Theo Hernandez: Angelino attende. Idea Gosens per la Roma - forse: l`Al Hilal infatti ha alzato ieri l`offerta per l`esterno spagnolo classe 1997, arrivando a circa 25 milioni di euro.

Angeliño, accelerata dell’Al Hilal. C’è fretta pure per Paredes al Boca - Angeliño d'Arabia e una plusvalenza che potrebbe valere anche il rinnovo di Svilar.

Roma, Angelino in Arabia in sospeso: può saltare tutto - Hilal, gli arabi vogliono chiudere entro oggi ma il giocatore non ha ancora trovato l'intesa economica sull'ingaggio ...