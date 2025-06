Lake Como Design Festival 2025 annuncia le mostre dedicate ad Aldo Rossi e Ico Parisi

Lake Como Design Festival 2025 si appresta a sorprendere con un programma ricco di innovazione e stile, celebrando icone come Aldo Rossi e Ico Parisi. Dal 14 al 21 settembre, la regione si trasforma nel palcoscenico perfetto per mostre che uniscono tradizione e modernità , immerso tra le acque del lago e l’eleganza della città di Como. Un evento imperdibile per gli amanti del design!

Lake Como Design Festival svela i primi dettagli del programma della settima edizione, dal 14 al 21 settembre 2025 nella città di Como e intorno al suo lago. Al ritorno della Contemporary Design Selection, la mostra diffusa dedicata a designer indipendenti, studi di design e architettura

