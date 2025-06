L' agenzia di marketing chiude il 2024 con un boom di ricavi E punta sulla flessibilità oraria del team

L'agenzia di marketing The Web Factory Srl Società Benefit chiude il 2024 con un incredibile +61,5% di ricavi, segnando un anno di straordinaria crescita. La chiave del successo? la flessibilità oraria del team, che ha permesso di adattarsi alle sfide del mercato e di innovare. Questo risultato testimonia come l'agilità e l'innovazione siano al centro della strategia vincente, confermando la posizione di leadership nel settore.

Un aumento dei ricavi di oltre il 60%. L'agenzia creativa The Web Factory Srl Società Benefit ha pubblicato il suo 'Report di impatto'. Il documento ribadisce la forte crescita aziendale avvenuta nel 2024 - che ha portato l'agenzia a concludere l'anno con un +61,5% di ricavi - e conferma la.

