L’affluenza che precipita il dato delle città | il referendum visto da Ghisleri e D’Alimonte

L’affluenza alle urne crolla ai minimi storici, mettendo in discussione la legittimità stessa del processo democratico. Il referendum, visto da Ghisleri e D’Alimonte come specchio di un malcontento crescente, si arena intorno al 30%, mentre Maurizio Landini definisce l’episodio un “obiettivo fallito” per la partecipazione civica. Una crisi che solleva interrogativi sulla fiducia nel sistema e sulla sua capacità di coinvolgere i cittadini.

