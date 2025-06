Ladri vandali nella sede Humanitas | Danni al centro per anziani soli

Quello è il punto di riferimento per tanti anziani soli e donatori di buona volontà, eppure continua ad essere oggetto di atti vandalici e furti. La ripetuta criminalità mette a rischio il fragile equilibrio di un centro che, con così tanto impegno, si dedica al benessere della comunità. È ora di agire: proteggere questi spazi significa tutelare la solidarietà e il rispetto che merita chi si impegna ogni giorno per gli altri.

Ancora i ladri nella sede dell’ Humanitas di via Aleardi. E’ la terza volta che questo spazio, dedicato al servizio di ascolto degli anziani e alla donazione del sangue, viene violato dai malviventi. Che almeno in questa occasione sono stati ‘gentili’: hanno solo smontato il vetro della finestra per entrare nelle sale. Le altre volte l’avevano spaccato, causando danni e costringendo l’associazione a rimettere in sesto le cose. "Quello è il punto dove i nostri volontari svolgono il servizio ‘Di centro servizio anziani’ – fanno sapere dall’associazione – raccolgono chiamate per sapere come stanno, e piccoli servizi di sostegno per anziani soli. 🔗 Leggi su Lanazione.it