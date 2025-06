L’addio a Gessica Vulpe lutto cittadino Al setaccio le immagini delle telecamere

Un dolore profondo scuote la comunità di Macerata, che si prepara ad addio a Gessica Vulpe, giovane vittima di un tragico incidente. La città si unisce nel lutto cittadino, con le bandiere a mezz’asta e un momento di riflessione condivisa. Oggi, alle 9, alla casa funeraria Rossetti di Tolentino, avrà luogo l’ultimo saluto a questa giovane anima, il cui sorriso spezzato ci ricorda l’importanza di tutela e solidarietà.

Macerata, 10 giugno 2025 – Oggi alle 9, alla casa funeraria Rossetti di Tolentino, ci sarà l’ultimo saluto a Gessica Vulpe, la quattordicenne investita da un furgone sabato pomeriggio in contrada Pace. Avrebbe compiuto 15 anni fra un mese. Il sindaco Mauro Sclavi ha disposto il lutto cittadino, quindi per tutta la giornata le bandiere dovranno essere tenute a mezz’asta. Prima dell’inizio del funerale (con rito ortodosso), sarà osservato un minuto di silenzio e gli esercenti sono invitati ad abbassare le saracinesche. Proseguono le indagini. Gessica, studentessa dell’IIS Matteo Ricci di Macerata e giovane promessa della Futura Pallavolo Tolentino, sabato intorno alle 17. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Gessica Vulpe, lutto cittadino. Al setaccio le immagini delle telecamere

In questa notizia si parla di: Gessica Vulpe Addio Lutto

«Dolore immenso, aveva tanti sogni». Lo strazio della mamma di Gessica Vulpe. Oggi funerale, lutto e minuto di silenzio - Un dolore che spezza il cuore scuote Tolentino in questo giorno di lutto. Gessica, solo 14 anni, portava nel cuore tanti sogni e speranze.

L’addio a Gessica Vulpe, lutto cittadino. Al setaccio le immagini delle telecamere; Choc e dolore a Tolentino per la morte di Gessica Vulpe. Avrebbe compiuto 15 anni. L’investitore: «Chiedo solo; Ascoli, politica in lutto: addio a Enzo Scipioni.

L’addio a Gessica Vulpe, lutto cittadino. Al setaccio le immagini delle telecamere - L’avvocato dell’investitore della 15enne: “È distrutto, chiede perdono.

Gessica Vulpe, Tolentino in lutto: addio alla giovane di 14 anni - olentino piange Gessica Vulpe, la giovane di 14 anni scomparsa improvvisamente.

Lutto cittadino e un minuto di silenzio per Gessica: acquisiti i filmati dello schianto - Restato sequestrati mezzo e cellulari in dotazione all'uomo alla guida del furgone che ha investito i due ragazzi Bandiere a mezz'asta per il lutto cittadino disposto per domani 10 giugno, giorno dei ...