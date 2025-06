L’acqua comincia già a mancare allerta peggio dello scorso anno

L’emergenza idrica si fa sempre più pressante: con il caldo torrido, le sorgenti dell’Irpinia già mostrano segni di affanno, lasciando i cittadini senza acqua e prefigurando una stagione estiva a rischio. Questa crisi, superiore persino allo scorso anno, richiede interventi immediati e strategie condivise per garantire un bene così prezioso. È fondamentale approfondire le cause e le possibili soluzioni per affrontare questa grave emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Arrivato il caldo torrido, arriva puntuale anche l'emergenza idrica. Da comuni dell'Irpinia, come quelli della fascia del Partenio arriva l'allarme, già ieri sera rubinetti a secco, presagio dell'ennesuma estate a secco. il calo delle portate dalle sorgenti prefigura "una nuova emergenza idrica estiva", anche se la società Alto Calore dice di essere al lavoro per prevenire una crisi simile a quella del 202. Riduzione del flusso dalle sorgenti, dovuta a precipitazioni insufficienti nei mesi invernali e primavera, Strutture datate e rete fatiscente: perdite idriche e infrastrutture obsolete aggravano la situazione, chiaramente aggingendo anche le particolari condizioni climatiche cspingendo verso periodi prolungati di siccità?.

