L' abaco di Schlein Non parla di sconfitta e riparte da Taranto | Abbiamo più voti di Meloni L' intifada riformista

L’abaco di Schleim non si arrende: dopo il fallimento del referendum e con meno del 30% di quorum, la scena politica riparte da Taranto, tra riforme e sfide. Con oltre 249 voti di Meloni e un clima di trasformazione, si apre una nuova fase fatta di ripari e strategie, in un mare di incertezze e opportunità. La vera partita è appena iniziata: scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro.

Da “ripariamo agli errori del Pd” a ripariamoci nell’algebra. E a Taranto. E’ la grande riparata. Il referendum fallisce, il quorum scende al 30 per cento, come il bastone del limbo, il ballo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it