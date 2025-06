LA7 CANCELLA FAMIGLIE D’ITALIA DI FLAVIO INSINNA AD OMNIBUS ARRIVA GERARDO GRECO

La7 si prepara a rivoluzionare la sua programmazione, portando freschezza e novità alla sua offerta informativa. Con l’arrivo di Gerardo Greco ad Omnibus e altre sorprese in vista, la rete di Urbano Cairo conferma il suo impegno nel fornire approfondimenti puntuali e di qualità. Tra conferme e cambiamenti, la prossima stagione promette di essere un vero e proprio palcoscenico di attualità e cultura. Scopriamo insieme le anticipazioni e le strategie di La7 per il futuro.

Novità per la prossima stagione di La7, l’emittente di Urbano Cairo totalmente votata all’informazione, attualità e cultura. Tante le conferme, qualche chiusura e novità. Il daytime viene confermato in blocco a partire da Omnibus dove arriverà Gerardo Greco al posto del pensionando Edgardo Gulotta e si alternerà ad Alessandra Sardoni. “ Barbero risponde ” si dovrebbe fermare ai box, riferisce La Presse, e lo stesso destino è riservato al game show “ Famiglie d’Italia ” di Flavio Insinna che rimane a La7. Fiducia incondizionata e stima di Cairo e del direttore di rete Andrea Salerno che lo hanno corteggiato per anni. 🔗 Leggi su Bubinoblog