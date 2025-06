La vita è adesso ma soprattutto quando Baglioni fece il disco perfetto

Domenica scorsa, “La vita è adesso” ha spento quaranta candeline, un traguardo che invita a riflettere sul valore del presente e sulla magia di vivere ogni istante. In un mondo frenetico, spesso dimentichiamo di apprezzare il qui e ora, come ci insegnava Baglioni con il suo disco perfetto. Questa ricorrenza mi spinge a chiedermi: quanti di noi davvero vivono il momento, senza rimpianti o attese?

Domenica è successa una sola cosa importante e, se pensate che la scelta per l'avvenimento più rilevante dell'altroieri vada svolta tra la finale dei Roland Garros e i referendum, significa che, poveri voi, non avete avuto tra i dodici e i tredici anni nel momento in cui andavano avuti, cioè quando li avevo io. Domenica "La vita è adesso" ha compiuto quarant'anni e, poiché non parlo abbastanza spesso di me, l'occasione mi è lieta per domandarmi davanti a voi: è "La vita è adesso" il disco più importante della mia vita? Risposta breve: sì. Perché è uscito quando avevo la più assorbente delle età, e non saprò mai più niente a memoria con la voluttà con cui so i versi appresi alle medie? Anche, ma non solo.