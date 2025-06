La Vis vieta al genitore l’ingresso allo stadio durante le partite

giovani e i tifosi che amano il calcio. La Vis Pesaro si impegna a tutelare un ambiente sicuro e rispettoso, condannando fermamente ogni forma di violenza. Solo attraverso il rispetto reciproco possiamo preservare la bellezza dello sport e trasmettere valori positivi alle future generazioni.

Condanna unanime. In un comunicato la Vis Pesaro sospende dall’ingresso allo stadio il genitore che ha aggredito l’arbitro "fino a data da destinarsi. La violenza, verbale e fisica, non sarĂ mai tollerata all’interno delle nostre strutture. Tali azioni, inqualificabili e totalmente estranee ai valori dello sport e dell’educazione che la nostra societĂ promuove da sempre, non trovano alcuna giustificazione e soprattutto non sono di esempio per i nostri giovani calciatori, ai quali ogni giorno insegniamo principi basati su lealtĂ , integritĂ e rispetto delle persone e delle regole". "Sono allibito – dichiara il direttore del settore giovanile dell’Arezzo Paolo Bertini – e non riesco a capacitarmi di come una giornata di festa, pensata per bambini di 12-13 anni al loro primo approccio con il calcio a 11, possa trasformarsi in un atto di violenza così grave". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it