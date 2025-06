La vetrina del Despar presa a bottigliate

di un atto di vandalismo che ha lasciato tutti senza parole. La scena, triste esempio di incuria e mancanza di rispetto, richiama l’urgenza di interventi concreti per restituire sicurezza e decoro alla nostra comunità. È fondamentale che cittadini e istituzioni collaborino per contrastare questi episodi e proteggere il nostro patrimonio comune. Solo così potremo ridare vita a Largo Nazario Sauro, rendendola nuovamente un luogo accogliente e sicuro per tutti.

"Ritorna la bella stagione, il caldo serale che invoglia a trascorrere qualche ora all'aperto dopo cena e tornano i soliti episodi vandalici e di degrado in Largo Nazario Sauro. A farne le spese questa volta la vetrata di un noto supermercato (il Despar, ndr), andata in frantumi a causa del.

