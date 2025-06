la vera rivoluzione passa per forza dalla consapevolezza

La vera rivoluzione nel settore della ristorazione italiana si inizia con la consapevolezza del suo valore e potenziale. Con oltre 28.000 imprese attive, un fatturato superiore a 59 miliardi di euro e un milione e mezzo di occupati, questa industria rappresenta il cuore pulsante dell’economia e dell’appeal internazionale del nostro cibo. Scopriamo come valorizzare questo patrimonio per costruire un futuro ancora più prospero.

Trecentoventottomila imprese attive, un valore di oltre cinquantanove miliardi di euro e un milione e mezzo di occupati: sono i numeri della ristorazione italiana, fotografati nell’ultima giornata dedicata al settore e organizzata da Fipe -Confcommercio. Numeri che evidenziano una crescita costante del comparto, in grado di dare un forte supporto allo sviluppo economico del Paese, grazie anche all’appeal che il cibo italiano riveste nel mondo (oltre undici miliardi sono stati gli euro spesi dagli stranieri in vacanza per mangiare nei nostri ristoranti lo scorso anno), ma che in qualche modo rivelano anche una situazione fatta anche di problemi difficili da non notare e da non mettere sul banco degli imputati. 🔗 Leggi su Linkiesta.it