La truffa del falso account della Fondazione Cariparma

Attenzione, utenti social! Recentemente è stata scoperta una truffa ai danni della Fondazione Cariparma, con un falso account Instagram che si spaccia per la vera istituzione. Questo profilo fraudolento cerca di ingannare i follower proponendo corsi a pagamento in ambito finanziario. È fondamentale riconoscere i segnali di allarme e proteggersi da queste truffe. Per evitare brutte sorprese, informatevi sempre sui canali ufficiali e diffidate di offerte troppo allettanti.

Una falsa pagina Instagram della Fondazione Cariparma per intercettare i follower e proporre corsi a pagamento in materia finanziaria. L'attacco alla Fondazione Cariparma è andato in scena nei giorni scorsi quando sul social network è spuntato un profilo falso, dal nome fondazionecariparmaa, con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - La truffa del falso account della Fondazione Cariparma

In questa notizia si parla di: Fondazione Cariparma Falso Truffa

Lotta alle disuguaglianze: l’impegno di Fondazione Cariparma - La Fondazione Cariparma si impegna nella lotta alle disuguaglianze. Fino al 15 giugno è aperta una call rivolta a 40 studenti delle scuole superiori di Parma e provincia, che nel 2025/2026 frequenteranno la terza, quarta o quinta superiore.

La truffa del falso account della Fondazione Cariparma.