La torta a forma di fondoschiena il suo servita per il compleanno da Emily Ratajkowski fa discutere | Cosa insegni ai tuoi figli? Cosa c’entra? Una mamma non può farlo?

La torta a forma di fondoschiena di Emily Ratajkowski ha scatenato reazioni contrastanti, tra stupore e ammirazione. Un gesto audace che ha fatto discutere su cosa sia appropriato mostrare ai figli e sui limiti della libertà di espressione. Ma cosa insegna davvero alla prossima generazione? La risposta sta nelle scelte di chi sceglie di essere protagonista, come l’indiscussa supermodella. E tu, quale esempio vuoi offrire ai tuoi figli?

“I miei amici me l’hanno fatta come sorpresa. Ed eccola qui, la torta vera, e sì: questo video durerà tre secondi di troppo perché sono fiera del mio twerking”: così Emily Ratajkowski ha descritto la torta che ha servito alla festa per i suoi 34 anni. Una torta a forma di fondoschiena, e precisamente il suo fondoschiena, con tanga rosso. L’ha realizzata la designer Laila Gohar. All’arrivo della torta sono tutti entusiasti e così anche i commenti sotto al post su Instagram, salvo qualche eccezione: “Devi imparare a fare la mamma”, “Cosa insegni ai tuoi figli?”, scrivono alcuni. E a rispondere sono altri utenti: “Questi commenti! Perché è una mamma non può ballare o ‘twerkare’ per il suo compleanno? È una mamma giovane con un corpo fantastico: lasciatele godere la sua giovinezza finché ce l’ha”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La torta a forma di fondoschiena (il suo) servita per il compleanno da Emily Ratajkowski fa discutere: “Cosa insegni ai tuoi figli?”, “Cosa c’entra? Una mamma non può farlo?”

