La sughereta di Molella ripulita da oltre due tonnellate di rifiuti

Nonostante il caldo, sono stati numerosi volontari a dimostrare il loro impegno per la tutela del nostro pianeta, portando a termine con successo la pulizia della sughereta di Molella. Con oltre due tonnellate di rifiuti rimossi, questa iniziativa testimonia come la collaborazione possa fare la differenza nella lotta contro l'inquinamento ambientale e per un futuro più sostenibile.

Oltre due tonnellate di rifiuti: questo il bilancio dell'iniziativa di clean up portata termine nella giornata di domenica 8 giugno a Sabaudia da Plastic Free, nell'ambito degli appuntamenti promossi per la Giornata mondiale dell'ambiente e degli oceani. Nonostante il caldo, sono stati.

Fusti, solventi e polveri pericolose: sequestrata discarica abusiva con oltre 500 tonnellate di rifiuti - La Guardia di Finanza di Pesaro-Urbino, insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Ancona, ha sequestrato una discarica abusiva a Montelabbate, contenente oltre 564 tonnellate di rifiuti pericolosi, tra cui fusti solventi e polveri tossiche.

