La sua casa svaligiata mentre è in ospedale

Una donna di Castel di Lama vive un incubo: mentre si trova ricoverata in ospedale, i ladri svaligiano la sua casa nella frazione di Piattoni, agendo furtivamente nella notte tra venerdì e sabato. Un episodio che evidenzia ancora una volta quanto sia importante la sicurezza domestica e la vigilanza, anche quando sembra che nulla possa accadere. La comunità si mobilita per capire come prevenire future evasioni di questo genere.

Castel di Lama, gli svaligiano la casa mentre si trova ricoverata in ospedale. Amara sorpresa per una donna che mentre era in ospedale gli è stata svaligiata la casa. I ladri sono entrati in azione, nella frazione di Piattoni, nella notte tra venerdì e sabato. Hanno agito con il favore delle tenebre. Da una prima ricostruzione sembra che i topi di appartamento si siano introdotti all’interno dell’abitazione forzando una finestra, una volta all’interno hanno rovistato dappertutto alla ricerca di oro e di denaro. Nessuno dalle case vicine si è accorto di quanto stava accadendo, quindi indisturbati hanno portato a termine il loro lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La sua casa svaligiata mentre è in ospedale

