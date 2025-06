La stretta antipaccottiglia | Più edicole meno bazar Da luglio controlli e sanzioni

Da luglio, i chioschi trasformati in bazar di souvenir saranno soggetti a controlli e sanzioni da parte della polizia municipale. La città intende ripristinare l’autenticità e il decoro delle edicole storiche, contrastando la proliferazione di gadget discutibili e garantendo un ambiente più ordinato e rispettoso del patrimonio culturale. È ora di ridare dignità alle edicole tradizionali e valorizzare il vero spirito dell’informazione.

Edicole trasformate in bazar. Ma ora il Comune dice basta. Da metà luglio scatteranno i controlli della polizia municipale contro i chioschi che, invece di vendere giornali, si sono reinventati boutique di souvenir, spesso traboccanti di gadget kitsch, calamite e riproduzioni del David in pose discutibili. L’amministrazione ha deciso di intervenire con fermezza per riportare ordine, soprattutto nel centro storico, dove molte edicole hanno abbandonato la loro funzione originaria trasformandosi in veri e propri punti vendita turistici. Saranno sanzionati – prima con una multa e poi, in casi estremi, anche con il ritiro della licenza – non solo coloro che superano la quota consentita del 30% di merce extra-editoriale, ma anche quelli che espongono souvenir con immagini ritenute volgari, sessiste o offensive del patrimonio artistico, come le celebri statue rinascimentali riprodotte con dettagli anatomici messi in evidenza o magliette con doppi sensi a sfondo sessuale (cosa, questa, vietata dall’articolo 7 del Regolamento Unesco ). 🔗 Leggi su Lanazione.it