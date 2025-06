La storia di Louie la lontra fuggita da uno zoo che si è guadagnata la libertà | Accettiamo questa decisione

La sorprendente fuga di Louie, la lontra coraggiosa che ha scelto di abbracciare la libertà, ha catturato l'attenzione di tutti. Dopo due mesi di tentativi falliti di ritrovarla, lo zoo del Wisconsin ha deciso di rispettare il suo desiderio di vivere selvaggia. Una scelta che ci ricorda quanto sia potente il richiamo della natura e quanto sia importante rispettare la libertà degli animali. Scopriamo insieme questa affascinante storia di coraggio e libertà.

