La storia di Eva Mikula chi è la ex compagna di Fabio Savi coinvolta nel caso della Uno Bianca

Scopri la sorprendente trasformazione di Eva Mikula, protagonista di un passato oscuro legato alla tragica banda della Uno Bianca. Ex compagna di Fabio Savi, Mikula ha affrontato un doloroso percorso giudiziario e oggi costruisce una nuova vita tra Roma e Londra nel settore immobiliare. La sua storia, fatta di relazioni complicate e rinascite personali, sarà al centro di Belve Crime, offrendo uno sguardo inedito su un passato che ancora affascina e inquieta. Continua a leggere.

Sarà ospite di Belve Crime Eva Mikula, la donna che dal 1992 al 1994 fu la fidanzata di Fabio Savi, uno dei membri della banda della Uno Bianca. Mikula fu condannata a 14 mesi di reclusione con pena sospesa e oggi lavora nel settore immobiliare tra Roma e Londra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Mikula Fabio Savi Bianca

Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi della banda della Uno Bianca, a Belve Crime: «Le scuse le attendo dai familiari delle vittime» - Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi e coinvolta nella banda della Uno Bianca, riaccende il dibattito sulla sua colpevolezza e sui ruoli realmente svolti.

I delitti della “Uno Bianca”, Eva Mikula a “Belve”: “I familiari delle vittime mi devono delle scuse” Partecipa alla discussione

Confermato ? Eva Mikula alla prima di #BelveCrime Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eva Mikula della banda della Uno bianca: Attendo le scuse dai familiari delle vittime; Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi della banda della Uno Bianca, a Belve Crime: «Le scuse le attendo dai familiari delle vittime; La storia di Eva Mikula, chi è la ex compagna di Fabio Savi coinvolta nel caso della Uno Bianca.

La storia di Eva Mikula, chi è la ex compagna di Fabio Savi coinvolta nel caso della Uno Bianca - Sarà ospite di Belve Crime Eva Mikula, la donna che dal 1992 al 1994 fu la fidanzata di Fabio Savi, uno dei membri della banda della Uno Bianca ...

Eva Mikula della banda della Uno bianca: "Attendo le scuse dai familiari delle vittime" - La “misteriosa” fidanzata di Fabio Savi, uno dei componenti della banda della Uno bianca ospite di Francesca Fagnani: "La banda fu arrestata grazie a me" ...

Eva Mikula, ex fidanzata di Fabio Savi della banda della Uno Bianca, a Belve Crime : «Le scuse le attendo dai familiari delle vittime» - Ex compagna della mente e braccio armato della banda criminale, è stata per decenni etichettata come «la donna del killer», «la complice», «la spettatrice consenziente».