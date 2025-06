La Storia di Denis Bergamini dopo podcast fuori serie Sky Original

Scopri la tragica e avvincente storia di Denis Bergamini, il calciatore italiano scomparso troppo presto, attraverso la nuova docuserie Sky Original "Il Cono d'Ombra". Dopo il successo del podcast fuori serie, questa serie esclusiva offre un’immersione profonda nei misteri e nelle emozioni di una vicenda che ha scosso l’Italia. Un racconto coinvolgente che rivela le sfaccettature di una tragedia sportiva e umana ancora oggi irrisolta. Non perdere questa incredibile testimonianza.

Roma, 10 giu. (askanews) - Dopo il podcast arriva il 27 e 28 giugno la docuserie Sky Original, "Il Cono d'Ombra: la Storia di Denis Bergamini - La Serie", in esclusiva su Sky TG24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport, in streaming su NOW e disponibile on demand. Ideata e scritta da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, che ne cura anche la regia, è prodotta da Sky TG24, Sky Crime e Sky Documentaries in collaborazione con TapelessFilm, con il supporto della Fondazione Calabria Film Commission. Al centro del racconto, il mistero durato più di trent'anni sulla morte di Denis Bergamini, il giovane calciatore del Cosenza trovato senza vita nel 1989 in circostanze mai del tutto chiarite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La Storia di Denis Bergamini", dopo podcast fuori serie Sky Original

Il Cono d'Ombra - La storia di Denis Bergamini: arriva il nuovo podcast di Pablo Trincia - Scopri "Il cono d'ombra", il nuovo podcast di Pablo Trincia che svela la storia di Denis Bergamini, un caso avvolto nel mistero.

Perchè dovremmo ascoltare "Il Cono d'ombra" - La storia di Denis Bergamini? Lo abbiamo chiesto a Pablo Trincia, autore del Podcast che potete ascoltare al link https://tinyurl.com/5ye3wpve Partecipa alla discussione

#LiveIn Milano. Pablo Trincia, giornalista e autore del podcast Il Cono d'Ombra: "La morte di Denis Bergamini è stata fin da subito un mistero. Abbiamo recuperato i telegiornali di allora e ci è stato chiaro come fin da subito questa storia presentasse dei proble Partecipa alla discussione

