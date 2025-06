La storia della prigione-lager che ospitava fino a 20 detenuti per cella e che ieri è stata rasa al suolo

Ieri, le ruspe hanno iniziato a radere al suolo il vecchio carcere di via Mentana a Monza, un simbolo di storia e memoria della città. Un luogo che ospitava fino a 20 detenuti per cella, ora ormai solo un ricordo. La demolizione segna la fine di un’epoca, lasciando spazio a nuove possibilità di sviluppo e trasformazione urbana, ma anche a un patrimonio da non dimenticare.

Ieri sono arrivate le ruspe e hanno iniziato a radare al suolo un pezzo importante della storia di Monza. Lì, a pochi passi dal centro, in quell'area ormai da decenni dismessa sorgeva (ormai bisogna usare il verbo al passato) il vecchio carcere di via Mentana. Ieri di quell'area sono rimaste.

