la storia del 5x1000 da quasi 20 anni una certezza

Ormai tutti conoscono il 5x1000. Quando arriva questo momento dell'anno è un argomento particolarmente di attualità soprattutto vista la grande quantità di campagne pubblicitarie che le varie associazioni mettono in campo per cercare di reperire fondi preziosi per dare continuità al loro lavoro. Ma tornando indietro nel tempo: quando è nato il 5x1000? E quale è stata la sua evoluzione normativa nel corso degli anni? Non tutti lo sanno o lo ricordano, ma questo contributo – senza costi aggiuntivi per il contribuente – è stato istituto nel 2006 ed è quindi prossimo a festeggiare i suoi primi 20 anni di attività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net