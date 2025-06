La stanza di Almodóvar e un tetto fatto di stelle per Esterno Notte

Immergiti in un’atmosfera magica sotto un tetto di stelle, dove la notte si trasforma in un cinema all’aperto. Da giovedì 12 giugno, nel cortile della biblioteca Caversazzi, il cinema diventa protagonista: un’ampia selezione di film recenti e classici, parte del ciclo «Mercoledì da leoni», ti aspetta per vivere serate indimenticabili sotto il cielo stellato. Preparati a sognare, ridere e lasciarti coinvolgere dalla magia del grande schermo…

